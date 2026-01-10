Haberler

Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Spor
