Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında gündemi meşgul eden futboldaki bahis skandalı hakkında ilk kez konuştu. Devletin gerekeni yapacağını vurgulayan Erdoğan, "Hakemler olayında futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar kabul ederek bahis skandalına ilişkin soruşturma başlattı.
  • Başsavcılık, bahis skandalına dair son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları ve bahis siteleri kayıtlarını temin etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile ortak basın toplantısında, son dönemde gündemi meşgul eden hakemlerle ilgili bahis iddialarına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI TAKİP EDEMEYİZ"

Devletin gerekeni yapacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde bir hakemler olayı çıkmıştır. Futbol sahalarında neler oluyor bir devlet herhalde bunu eli kolu bağlı olarak takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda bu yapılmıştır. Vatandaş, tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor neler" demeye başlamıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı. Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
