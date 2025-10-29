Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nı Tebrik Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında İzmir'de konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yoluna B Ligi'nde devam eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında İzmir'de konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yoluna B Ligi'nde devam eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde deplasmanda 4-0 kazandığı maçın rövanşında İzmir Gürsek Aksel Stadyumu'nda Kosova'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Millilerin galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla telefonla Ay-yıldızlıları kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU BAŞARININ TEKRARINI SİZLERDEN BEKLİYORUM

Ay-yıldızlıların yakaladığı başarının devamını beklediğini ifade ede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın 4-0'ın rövanşında 3-0 bu maçı almalarını, ben ikinci yarıyı izledim. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum. Maçları izlemeye yakından devam edeceğim. İzmir'de son dönemde yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi Gürsel Bey adına yaptığımız stattır. Çok vasıflı, kaliteli bir stat olmuştur. Kızlarımız da hakkını verdiler, kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise "Bizi çok mutlu ettiniz. Biz de her maçımızda sizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.