Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Trabzonspor için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor'u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

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