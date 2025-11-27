Cudi Dağı'nda Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde pilotlar, gökyüzünde Türk bayrağını açarak kenti ve komşu ülkeler Irak ile Suriye topraklarını kuş bakışı görüntüledi.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyona; Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile çok sayıda doğa sporu tutkunu katıldı. Etkinlik kapsamında 6 pilot, Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinden sırasıyla havalanıp, ilçede belirlenen noktalara başarılı iniş yaptı. İlk kalkışı yapan pilot, havada Türk bayrağını açarak hem diğer katılımcıları hem de arazideki izleyicileri selamladı. Uçuşlar sırasında pilotlar, Cudi Dağı zirvesinden süzülerek Şırnak, Silopi, Cizre ile Irak ve Suriye topraklarını kuş bakışı izledi. Uçuşlar, bölgede bulunan izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

'MUHTEŞEM BİR ALAN

Kulüp Başkanı Osman Oğrak, Cudi Dağı'nın yamaç paraşütü için önemli bir alan olduğunu belirterek, yaklaşık 15 yıldır bölgede bu sporu sürdürdüklerini ve yarışmalara katıldıklarını söyledi. Oğrak, "Cudi Dağı, yamaç paraşütü için muhteşem bir alan. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Türkiye standartlarının üzerinde bir tepemiz ve pistimiz var" dedi. Kaymakam Partal da Cudi Dağı'nın sportif faaliyetlere elverişli bir alan olduğunu ifade ederek, "Cudi Dağı, birçok sportif faaliyete imkan sağlayan, atmosferi ve manzarasıyla büyüleyici bir bölge. Aynı zamanda manevi yönü de güçlü olan bu alanda doğa sporlarının potansiyelini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),