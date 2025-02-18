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Çubuk'ta Karagöl Voleybol Turnuvası Başladı

Çubuk'ta Karagöl Voleybol Turnuvası Başladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Karagöl Voleybol Turnuvası, 21 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, her kesimin birbiriyle kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Karagöl Voleybol Turnuvası başladı.

Çubuk Yeni Spor Salonu'ndaki turnuvanın açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ilçedeki her kesimin birbiriyle kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal da 3 ay sürecek turnuvanın ardından final müsabakaları sonucunda dereceye giren ilk üç takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verileceğini kaydetti.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş'ın ilk atışı yapmasıyla başlayan turnuvaya, esnaf, kurum ve oda çalışanları ile öğrencilerden oluşan takımların da bulunduğu 21 takım katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Spor
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