Çubuk Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Çubuk Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, açılış töreniyle başladı. Turnuvaya 8 ülkeden ve Türkiye'nin 54 ilinden toplam 709 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesince bu yıl 8'ncisi düzenlenen Çubuk Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, açılış töreniyle başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve daire amirleri katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada turnuvaya 8 ülkeden ve Türkiye'nin 54 ilinden toplam 709 sporcunun katıldığını söyleyen Başkan Demirbaş, satranca gönül verenleri bir kez daha Çubuk'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Satranç Federasyonu Başkanı Tulay ise Çubuk'taki turnuvanın sporcular tarafından tercih gören bir turnuva olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demirbaş, Tulay ve Prof. Dr. Köseoğlu turnuvanın açılış hamlesini birlikte yaptı.

Turnuva, 13 Ağustos'ta sona erecek.