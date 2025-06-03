Crystal Palace'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayabilirler

Crystal Palace'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayabilirler
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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var.

Premier Lig ekibi Crystal Palace, tarihinde ilk kez katılmaya hak kazandığı UEFA Avrupa Ligi'ne gelecek sezon katılamayabilir. UEFA'nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilebilir.

TURNUVAYA ALINMAMA İHTİMALLERİ VAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var. UEFA kurallarına göre sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yer alamayacağına dair bir madde bulunuyor.

Mayıs ayında Wembley Stadı'nda oynanan finalde, tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğuna ulaşan Crystal Palace, Eberechi Eze'nin golüyle Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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