Haberler

Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı

Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 956'ncı golünü attı. Tüm maçlarını kazanan Al Nassr, Suudi Arabistan Lig tarihinde 10'da 10 ile sezona başlayan ilk takım oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Al Nassr, 3-0 kazandı.

RONALDO 1000 GOLE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 45+3'te Cristiano Ronaldo, 90+4'te Joao Felix kaydetti. Portekizli futbolcu Ronaldo, kariyerindeki 956'ncı golünü attı.

REKOR: LİGE 10'DA 10 İLE BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte puanını tüm maçlarını kazanarak puanını 30 yapan Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Lig tarihinde 10'da 10 ile sezona başlayan ilk takım oldu. Al Akhdoud, 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, El Ittifak deplasmanına gidecek. Al Akhdoud, sahasında Damak FC'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

İtalya Semih'i konuşuyor
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi