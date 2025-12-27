Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı

Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Al Nassr, 3-0 kazandı.

RONALDO 1000 GOLE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 45+3'te Cristiano Ronaldo, 90+4'te Joao Felix kaydetti. Portekizli futbolcu Ronaldo, kariyerindeki 956'ncı golünü attı.

REKOR: LİGE 10'DA 10 İLE BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte puanını tüm maçlarını kazanarak puanını 30 yapan Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Lig tarihinde 10'da 10 ile sezona başlayan ilk takım oldu. Al Akhdoud, 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, El Ittifak deplasmanına gidecek. Al Akhdoud, sahasında Damak FC'yi ağırlayacak.