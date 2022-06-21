Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyük - Haberler

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Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyük

Haberler.com - Spor
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euro değerindeki aracı İspanya'da kazaya karıştı. Mallorca'da bir evin bahçe duvarına çarpan araçta ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Ronaldo'nun bir çalışanın sürdüğü araçta, Portekizli futbolcu ve ailesinden kimse arabada bulunmuyordu.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euroluk Bugatti Veyron model arabası, İspanya'nın Mallorca şehrinde kazaya karıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun bir çalışanın sürdüğü araç sabah saatlerinde bir evin bahçe duvarına çarptı. Maddi hasarlı kazada kimse yara almazken, Ronaldo ve ailesinden kimse arabada bulunmuyordu. 2 milyon euro değerindeki aracın ciddi hasar aldığı belirtilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyük

ARABASINI ÖZEL OLARAK GETİRTTİ

Ailesi ile 14 Haziran'dan bu yana tatilde olan Ronaldo'nun Bugatti Veyron model arabasını kullanmak için özel olarak getirttiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyükAracın çarptığı evin bahçe kapısı (The Sun)

Haberler.com - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Bugatti Veyron Spor Haberler

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