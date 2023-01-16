Cristiano Ronaldo'nun baldızı çıplak pozuyla akılları baştan aldı

Al Nassr'a transferi büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, bu kez baldızı Ivana Rodriguez'in cesur pozuyla gündeme geldi. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez'in kız kardeşi Ivana Rodriguez'in Instagram'da 661 bin takipçisi var.

Manchester United ile yaşadığı olaylı ayrılık sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Son olarak Portekizli yıldızın, baldızı Ivana Rodriguez paylaşımlarıyla nefes kesti.

CESUR POZLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya fenomeni olan Georgina Rodriguez'in kız kardeşi Ivana Rodriguez'in Instagram'da 661 bin takipçisi bulunuyor. Evli ve çocuklu olan fenomen hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkat çekiyor.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞIYOR

Güzelliğiyle adındaan söz ettiren Ivana Rodriguez, aile yaşantısına dair mutlu pozları da sık sık hesabından paylaşıyor. Rodriguez'in cesur pozarına ise takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.