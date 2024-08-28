Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı.

"HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDİĞİM GÜN FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Portekizli yıldız, "Kendimi iyi hissediyorum, sanırım hala iyi görünüyorum. Hala top sürebildiğimi, şut ve gol atabildiğimi hissediyorum. Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.

1000 GOL HEDEFLİYOR

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak istediğini söyleyen Ronaldo, "Futbol tarihinin en skorer oyuncusuyum. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde attığı golle 900 gole ulaşmıştı. 39 yaşındaki Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.