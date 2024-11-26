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Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi

Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
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Adı Fenerbahçe ile anılan Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında kendisiyle ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu beğendi. Mourinho, "Belki özel jestine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar" demişti.

Adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho üzerinden iddialara noktayı koydu.

MOURINHO'NUN VİDEOSUNU BEĞENDİ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, Mourinho'nun Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisiyle ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu beğendi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşılaşmasının ardından Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma transferi için gelen soruya, "Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jestine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar" diye cevap vermişti.

Ronaldo'nun beğendiği o video;

Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJon snow:

Ahahaha ??

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