Al-Nassr formasıyla son dönemde parlayan Cristiano Ronaldo, kariyerine bir ödül daha ekledi. Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'da Eylül ayının oyuncusu seçildi.

Dur durak bilmeyen Ronaldo Arabistan'ın en iyisi seçildi

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kariyerine bir ödül daha eklemeyi başardı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Ronaldo, Eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

PERFORMANSI

38 yaşındaki Portekizli yıldız, Eylül ayında çıktığı 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 25 gol, 8 asistlik katkı sağladı.