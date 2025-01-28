Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşını yanına alıyor
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Casemiro'yu da yanında görmek istiyor. Manchester United'daki geleceği belirsiz olan Casemiro ile Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği de iddia edilmişti.
Cristiano Ronaldo, Real Madrid ve Manchester United'da birlikte forma giydiği Casemiro'yla yeniden aynı takımda oynayabilir.
ESKİ TAKIM ARKADAŞINI İSTİYOR
Daily Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al-Nassr'a Casemiro'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. İngiliz devinde geleceği belirsizliğini koruyan Casemiro'yla Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği de iddia edilmişti.