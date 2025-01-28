Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşını yanına alıyor

Cristiano Ronaldo, Real Madrid ve Manchester United'da birlikte forma giydiği Casemiro'yla yeniden aynı takımda oynayabilir.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINI İSTİYOR

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al-Nassr'a Casemiro'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. İngiliz devinde geleceği belirsizliğini koruyan Casemiro'yla Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği de iddia edilmişti.