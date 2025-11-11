Haberler

Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, gelecek kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na son kez katılacağını açıklayan Ronaldo, emekliliğiyle ilgiliyse "Sanırım bu 1-2 sene gibi çok yakın bir zamanda olacak ve buna hazır olacağım. Zor mu olacak? Evet. Muhtemelen ağlayacağım ama bu çok normal.'' dedi.

  • Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın kendisi için son olacağını açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo emekliliğinin 1-2 sene içinde gerçekleşeceğini belirtti.
  • Cristiano Ronaldo kariyerinde 1287 maçta 953 gol ve 304 asist yaptı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarında Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''DÜNYA KUPASI BENİM İÇİN SON OLACAK''

Suudi Arabistan'da bir röportaj veren Ronaldo, Dünya Kupası'na gelecek yıl son kez katılacağını açıklayarak, "Evet, 2026 Dünya Kupası benim için kesinlikle son olacak. 41 yaşında olacağım.'' dedi.

"EMEKLİLİĞİM 1-2 SENE İÇİNDE''

Emeklilik hakkında da konuşan Ronaldo, "Sanırım bu 1-2 sene gibi çok yakın bir zamanda olacak ve buna hazır olacağım. Zor mu olacak? Evet. Muhtemelen ağlayacağım ama bu çok normal.'' ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde 1287 maça çıkan Ronaldo, bu maçlarda 953 gol ve 304 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, kariyerinde 47 gol daha atarak 1000+ gol barajını aşan ilk oyuncu olmak istiyor.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.