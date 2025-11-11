Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Suudi Arabistan Ligi takımlarında Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''DÜNYA KUPASI BENİM İÇİN SON OLACAK''

Suudi Arabistan'da bir röportaj veren Ronaldo, Dünya Kupası'na gelecek yıl son kez katılacağını açıklayarak, "Evet, 2026 Dünya Kupası benim için kesinlikle son olacak. 41 yaşında olacağım.'' dedi.

"EMEKLİLİĞİM 1-2 SENE İÇİNDE''

Emeklilik hakkında da konuşan Ronaldo, "Sanırım bu 1-2 sene gibi çok yakın bir zamanda olacak ve buna hazır olacağım. Zor mu olacak? Evet. Muhtemelen ağlayacağım ama bu çok normal.'' ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde 1287 maça çıkan Ronaldo, bu maçlarda 953 gol ve 304 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, kariyerinde 47 gol daha atarak 1000+ gol barajını aşan ilk oyuncu olmak istiyor.