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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

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EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye'nin yıldızı Merih Demiral, maç sonunda Cristiano Ronaldo'dan tebrik telefonu aldığını açıkladı. Demiral, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor" dedi.

EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu.

KORNERLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMIŞLAR

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Merih, "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum" dedi.

"RONALDO ARADI"

Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Merih Demiral Euro 2020 Avusturya Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

Haydi inşallah

10
0
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SUNSET null:

bize bunlarla gel.

2
0
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