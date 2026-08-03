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Çorum FK, Düzce Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çorum FK, Düzce Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, Düzce'deki kampında sabah salon ve kuvvet çalışması yaptı. Akşam saha antrenmanıyla günü tamamlayacak takım, 6 Ağustos'ta kampı bitirip tesislerinde hazırlıklara devam edecek.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.

Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA
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