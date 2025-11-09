Haberler

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: 'Oyuncularıma Güveniyorum'

Çorum FK'nın Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Iğdır FK'yı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, oyuncularına olan güvenini vurgulayarak, sezon sonunda başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, oyuncularına güvendiğini söyleyerek, "Bazen değişkenlikler, dalgalanmalar olabiliyor. Lig çok dengeli gidiyor. Onların bu işi alnının akıyla yaparak sezon sonunda güzel bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Şu an iyi bir takıma karşı oynayıp, kazandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Iğdır FK karşılaşmasına farklı bir oyun taktiğiyle başladıklarını ifade ederek, "Başladığımız günden bu zamana kadar zaman zaman oyunun içerisinde, zaman zaman sonuca bakıldığında bir dalgalanmanın olduğu ve bu dalgalanmanın benimle birlikte biraz normal olabileceğini düşünüyorum. Farklı bir başlangıç yaptık. Baskı çeşidimizi değiştirdik. Çok daha kompakt kalıp, rakibin Mendes ve Fofana ile çok hızlı hücuma çıkacağını çok iyi biliyorduk. İster istemez biraz daha kompakt kalıp bunu da sonuçlandırmak istedik. Genel anlamda maça fena başlamadık. Eren ve Cemali'yle ikili oyunlar, saha içine girmemizi sağladı. Ters oyunlarda Oğulcan'ı, Üzeyir'i kullanacağımızı maç öncesinde iyi konuşmuştuk. Oyunun yönünü çok çabuk çevirdiğimiz zaman bulduğumuz boşluklarla oyun içerisinde golü bulduk. Onların o geçişlerinin olabileceğini söylemiştik ve üçüncü bölgede kaybettiğimiz bir top oldu ve ilk golü yedik. İkinci devreye de fena başlamadık. İçerideki değişiklik ve oyuncuların da oyuna çok iyi katılmasıyla baskı çeşidimizi tekrar değiştirdik. Bu sefer de tamamen öne çıktığımız bir maç oynadık ve hata yapmaya zorlayacaktık. İkinci devre çok daha iyi yaptık. Bunlarla beraber goller de gelince oyun çok daha keyifli hale geldi. Bundan sonra da bu takımla beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Çavuş, "Takıma geldiğim andan itibaren söylüyorum, onlara inancım ve güvenim çok fazla. Bazen değişkenlikler, dalgalanmalar olabiliyor. Lig çok dengeli gidiyor. Onların bu işi alnının akıyla yaparak sezon sonunda güzel bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Şu an iyi bir takıma karşı oynayıp, kazandık. Şimdi bunu kapatacağız. Milli araya giriyoruz, deplasmanda oynayacağımız Bandırma maçına güzel bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
