Çorum FK'da yeni sezon antrenmanları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Çorum FK, günü çift antrenmanla tamamladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'da yeni sezon hazırlıkları Düzce'deki Topuk Yaylası'nda tüm hızıyla devam ediyor. Teknik heyet gözetiminde yoğun bir tempoda çalışan futbolcular, fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale gelmek için ter döküyor. Sabah saatlerinde mesaiye başlayan futbolcular, sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışması, dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı