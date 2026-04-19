Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 3 Sivasspor: 1
Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Sivasspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta golleri Braian Jose Samudio, Fredy ve Serdar Gürler kaydetti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yasin Arslan, Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Üzeyir Ergün dk. 53), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Ibrahim Zubairu dk. 88), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 88), Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 72), Fredy, Braian Jose Samudio, Burak Çoban ( Serdar Gürler dk. 72)
Yedekler: Danijel Aleksic,Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay, Efe Sertkaya
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sivasspor: Gökhan Akkan, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Kerem Atakan Kesgin dk. 87), Özkan Yiğiter (Charilaos Charisis dk. 81), Kamil Fidan, Feyzi Yıldırım (Emre Gökay dk. 81), Jonathan Okoronkwo, Valon Ethemi
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili
Teknik direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Braian Jose Samudio (dk. 26), Fredy (dk. 56), Serdar Gürler (dk. 80) (Çorum FK), Fevzi Yıldırım (dk. 35) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Burak Çoban (Çorum FK), Mert Çelik (Sivasspor) - ÇORUM