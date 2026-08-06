Çorum FK, Topuk Yaylası Kampını Tamamladı
Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarını tamamladı.
Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki hazırlıkların 3'üncü etabı sona erdi.
Sabah yapılan yenilenme çalışmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip, tesisten ayrıldı.
Çorum temsilcisi, 4-17 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda ilk etap, 20-30 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap ve 1-6 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda 3'üncü etapta sezon için güç depoladı.
Kaynak: AA