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Çorum FK, Topuk Yaylası Kampını Tamamladı

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Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarını tamamladı.

Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki hazırlıkların 3'üncü etabı sona erdi.

Sabah yapılan yenilenme çalışmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip, tesisten ayrıldı.

Çorum temsilcisi, 4-17 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda ilk etap, 20-30 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap ve 1-6 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda 3'üncü etapta sezon için güç depoladı.

Kaynak: AA
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