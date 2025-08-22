Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yenerek Galibiyetini Aldı

Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yenerek Galibiyetini Aldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Pedrinho'nun ilk golüyle öne geçen Çorum, Dembele'nin eşitlik golüne rağmen son dakikada Eze'nin penaltı golüyle maçı kazandı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

82. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dembele'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+5. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar'ın Samudio'ya müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Eze topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyüp Özer

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Joseph Larweh Attamah, Ferhat Yazgan (Kenan Fakılı dk.86), Yusuf Erdoğan (Eren Karadağ dk.76), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 71), Arda Hilmi Şengül, Braian Samudio, Oğuz Gürbulak (Atakan Cangöz dk.71), Üzeyir Ergün (Ozan Sol dk. 87), Erkan Kaş, Emeka Eze

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Papy Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk.68), Hamidou Traore (Muhammed Mert dk.68), Malaly Dembele, Julien Anziani, Metehan Mert, Khouma Babacar (Adrien Regattin dk. 43), Oğuzhan Yılmaz, Hasan Emre Yeşilyurt (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 81), Axel Urie (Berkay Aydoğmuş dk. 82)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz,, Anıl Koç, Rahmi Salih Kaya, Baran Engül

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Pedrinho (dk. 24), Emeka Friday Eze (dk. 90+8 pen.) (Çorum FK), Dembele (dk. 82) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Erkan Kaş, Pedrinho, Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz (Çorum FK), Hamidou Traore, Adrien Regattin, Mehmet Ali Büyüksayar (Sarıyer) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
