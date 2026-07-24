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Çorum FK, Rumen Andrei Borza'yı transfer etti

Çorum FK, Rumen Andrei Borza'yı transfer etti
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ARCA Çorum FK, Romanya temsilcisi FC Rapid 1923'te forma giyen Andrei Borza'yı bonservisiyle kadrosuna kattı.

ARCA Çorum FK, Romanya temsilcisi FC Rapid 1923'te forma giyen Andrei Borza'yı bonservisiyle kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu sol bek Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Romanya'nın önemli futbol altyapılarından Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişen Borza'nın, U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giydiği, son olarak ise Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer aldığı belirtildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de takip ettiği genç futbolcunun, transfer döneminde Porto ve Genoa'nın da listesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Kulübümüz, FC Rapid 1923 forması giyen Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı bonservisiyle kadrosuna katmıştır. Oyuncumuz ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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