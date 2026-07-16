Haberler

Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı

Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off finalini kazanan Arca Çorum FK'nın şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan stantta taraftarların ziyaretine açıldı. Taraftarlar kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Kupa için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde Çorum FK'nin "Biz Anadoluyuz" sloganı ve tribün görsellerinin yer aldığı stant kuruldu.

Burada cam vitrinde sergilenen kupaya taraftarlar ilgi gösterdi. Taraftarlar, ilk kez görücüye çıkan kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı

7 aylık bebeklerinin arabasından çıkanlar ağızları açık bıraktı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis

Otomobille ezerek katletmişti! Cezası belli oldu
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu