Çorum FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas, taktik ve taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirildi.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, pas, taktik ve taktiksel oyun çalışmaları yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı