Çorum FK, İstanbulspor ile Önemli Maçın Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Çorum FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, yarın saat 17.00'de İstanbulspor'u konuk edecek. Çorum FK, antrenman ve taktik çalışmaları ile hazırlıklarına devam etti. Ev sahibi ekip ligdeki sıralamada yükselmek için sahaya galibiyet parolası ile çıkacak.

Çorum FK, ligde 26 puanla 10. sırada yer alırken, İstanbulspor ise 27 puan ile 5. sırada bulunuyor. - ÇORUM