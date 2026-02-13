Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 İstanbulspor: 3
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK, evinde İstanbulspor'a 2-3 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta goller Burak Çoban ve Mame Thiam'dan gelirken, İstanbulspor'un gollerini Mario Krstovski ve Phellipe attı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Azad İlhan
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Atakan Akkaynak dk. 88), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Danijel Aleksic dk. 81), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Braian Samudio dk. 46), Üzeyir Ergün, Burak Çoban (Ferhat Yazgan dk. 71)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Attamah, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Efe Sarıkaya, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Modestas Vorobjovas, David Sambissa (Özcan Şahan dk. 62), Duran Şahin (Phellipe dk. 61), Emrecan Uzunhan, Muhammed Mert (Elvin Mendy dk. 61), Yusuf Ali Özer, Mendy Mamadou (Turan Deniz Tuncer dk. 88), Mario Krstovski ( Mustafa Sol dk. 71)
Yedekler: Mücahit Serbest, Alieu Cham, Fahri Kerem Ay, Ömer Faruk Duymaz, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: İlyas Öztürk
Goller: Burak Çoban (dk.48), Mame Thiam (dk. 53) (Çorum FK), Mario Krstovski (dk. 26), Phellipe (dk. 78 ve 90+7 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Sinan Osmanoğlu, Atakan Akkaynak, Mame Thiam (Çorum FK) - ÇORUM