Çorum FK, Hatayspor Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

ÇorumFK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor'la oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Bundan sonraki maçlarda da bütün maçlara talip olduğumuzu herkes çok iyi bilmeli" dedi.

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Çorum FK, Hataypor'a konuk olacak. 18 Ekim'de oynanacak karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenmanlarına tam gaz devam eden Çorum ekibi, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla Manisa FK maçına hazırlanıyor.

"Bütün maçlara talip olduğumuzu herkes çok iyi bilmeli"

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Milli ara bizim için çok değerli oldu ve çok güzel bir antrenman süreci geçirdik. Oyunun içerisindeki değişkenliklere nasıl cevap vereceğiz, bununla da beraber bir oyunumuz var bu oyunun içerisindeki fiziksel güç ne seviyede olması gerekir bununla ilgili de çok güzel çalışmalar yaptık. Artık maç haftasına başladık. Dün bir antrenman ve bugün tekrar başladığımız bir antrenman var. Hatayspor ile deplasmanda oynayacağız. Oraya galibiyet parolasıyla gideceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Bundan sonraki maçlarda da bütün maçlara talip olduğumuzu herkes çok iyi bilmeli. Oyun içerisindeki gelişecek durumlara, reaksiyonlara ve ondan sonraki senaryolara cevap oyunun içerisinde olacak ve bununla beraber çok güzel bir hazırlık süreci devam ediyor. Umut ediyorum ki Mersin'de oynayacağımız maçta güzel bir 3 puanla tekrardan buraya dönüp içeride Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

"Bize yakışmayan oyunu bir tek İstanbul maçında oynamıştık"

Galibiyet serisini yeniden yakalamak istediklerini ifade eden takım kaptanı Yusuf Erdoğan, "Dörtte dörtle başladığımız bizim için kusursuz bir sezon. Her takımın yaşayacağı dalgalanmayı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bir tek bize yakışmayan İstanbul maçını oynamıştık. Aslında kazanabileceğimiz fakat son 20 dakikada biraz kontrolü kaybettiğimiz bir müsabaka oldu. Onun haricinde 9 haftalık süreçte gerçekten baskılı, ne oynadığını bilen ve ekibe oyunu kabullendiren bir Çorumspor vardı. Onun haricinde son hafta da tekrar galibiyet serimizin ilk adımını attık. İnşallah böyle de devam edip tekrar fikstürümüzde yeşil dalgaları devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Çorum FK orta saha oyuncusu Pedrinho ise, "Bildiğiniz üzere öncelikle takıma ilk geldiğim süreçlerde sakatlığımdan ve takıma geç geldiğimden dolayı çok süre alamamıştım. Ama gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz ve daha iyi olacağız. Özgüvenimiz gün geçtikçe artıyor ve daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM