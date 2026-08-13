Çorum FK, Galatasaray maçı için İstanbul'a yola çıktı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.30'da Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Oyuncular ve teknik heyet, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.
Çorum'daki kulüp tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maç için şehirden ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ilk haftasında Çorum FK, yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Çorum'da sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK'nin İstanbul yolculuğu başladı. Oyuncular ve teknik heyet, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı