Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK, sahasında Eyüpspor 'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Kyziridis, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette öne çıktı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6'ncı dakikada Kyziridis'in golüyle öne geçti.

Çorum FK, 27'nci dakikada Borza'nın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, bu golün asistini Kyziridis yaptı. Maçın skorunu ise 89'uncu dakikada Mahmic belirledi.

Eyüpspor'da 76'ncı dakikada sakatlanan Giordano'nun yerine Arda Yavuz oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Çorum FK puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Çorum FK deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak, Eyüpspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.