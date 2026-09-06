Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u 3-0 yendi. Kyziridis'in 1 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta ev sahibi ekip, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti, Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6'ncı dakikada Kyziridis'in golüyle öne geçti.
Çorum FK, 27'nci dakikada Borza'nın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, bu golün asistini Kyziridis yaptı. Maçın skorunu ise 89'uncu dakikada Mahmic belirledi.
Eyüpspor'da 76'ncı dakikada sakatlanan Giordano'nun yerine Arda Yavuz oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Çorum FK puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Çorum FK deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak, Eyüpspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.