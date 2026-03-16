Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Esenler Erokspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Çorum'un gollerini Burak Çoban ve Samudio atarken, Erokspor'un tek golü Hamza Catakovic'ten geldi.

Maçtan dakikalar

35. dakikada ceza sahası içinde Burak Çoban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesi rağmen top filelere gitti. 1-0

78. dakikada Hamza Catakovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+3. dakikada Yusuf'un sağ kanattan yaptığı ortada Burak pasını Oğuz'a aktarırken, bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu takip eden Samudio'nun kafa vuruşunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Sabri Öğe

Çorum FK: Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 71), Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 87), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 64), Burak Çoban

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Efe Sarıkaya.

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Guelor Kanga dk. 58), Ryan Jack (Hamza Catakovic dk. 72), Olarenwaju Kayode, Mame Faye, Onur Ulaş, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Berat Luş dk. 58), Dimitri Cavare (Francis Nzaba dk. 71), Ömer Faruk Beyaz (Recep Niyaz dk. 46)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Burak Çoban (dk. 35), Samudio (dk. 90+3) (Çorum FK), Hamza Catakovic (dk. 78 pen.) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kartlar: Atakan Akkaynak (dk. 76) (Çorum FK), Francis Nzaba (dk. 90+7) Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Burak Çoban, Ahmet Ildız, Samudio, Erkan Kaş, Fredy (Çorum FK), Mikail Okyar, Faye (Esenler Erokspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...