Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Esenler Erokspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

35. dakikada ceza sahası içinde Burak Çoban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesi rağmen top filelere gitti. 1-0

78. dakikada Hamza Catakovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+3. dakikada Yusuf'un sağ kanattan yaptığı ortada Burak pasını Oğuz'a aktarırken, bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu takip eden Samudio'nun kafa vuruşunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Sabri Öğe

Çorum FK: Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 71), Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 87), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 64), Burak Çoban

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Efe Sarıkaya.

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Guelor Kanga dk. 58), Ryan Jack (Hamza Catakovic dk. 72), Olarenwaju Kayode, Mame Faye, Onur Ulaş, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Berat Luş dk. 58), Dimitri Cavare (Francis Nzaba dk. 71), Ömer Faruk Beyaz (Recep Niyaz dk. 46)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Burak Çoban (dk. 35), Samudio (dk. 90+3) (Çorum FK), Hamza Catakovic (dk. 78 pen.) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kartlar: Atakan Akkaynak (dk. 76) (Çorum FK), Francis Nzaba (dk. 90+7) Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Burak Çoban, Ahmet Ildız, Samudio, Erkan Kaş, Fredy (Çorum FK), Mikail Okyar, Faye (Esenler Erokspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı