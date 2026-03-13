Haberler

Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 16 Mart Pazartesi günü sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 30. haftasında dün deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenen Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda toplandı.

Antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma, dar alan ve kaleli oyun çalışması gerçekleştirdi.

Çorum temsilcisi, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
