Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Çorum FK, sol bek oyuncusu Erkan Kaş ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'da Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Erkan Kaş ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı