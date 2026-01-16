Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 4 Adana Demirspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta Thiam, Oğuz Gürbulak ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle galibiyeti elde eden Çorum FK, önemli bir üç puan kazandı.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 46), Serdar Gürler (Danijel Aleksic dk. 65), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Thiam, Cemali Sertel (Atakan Akkaynak dk. 60), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Braian Samudio dk.65)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adana Demirspor : Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 79), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Ali Arda Yıldız dk. 85), Ahmet Yılmaz (Ahmet Bolat dk.72), Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 85)
Yedekler: Oktay Çimen, Aslan Atay, Barış Timur, Doğuhan Asım Dübüş, Halil Eray Aktaş, Ulaş İmergi,
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Goller: Thiam (dk.6), Oğuz Gürbulak (80), Atakan Akkaynak (dk.83) (Çorum FK), Ahmet Yılmaz (dk. 22) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Joseph Larweh Attamah (Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor) - ÇORUM