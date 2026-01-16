Haberler

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 4 Adana Demirspor: 1

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 4 Adana Demirspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta Thiam, Oğuz Gürbulak ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle galibiyeti elde eden Çorum FK, önemli bir üç puan kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirpor'u 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 46), Serdar Gürler (Danijel Aleksic dk. 65), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Thiam, Cemali Sertel (Atakan Akkaynak dk. 60), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Braian Samudio dk.65)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor : Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 79), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Ali Arda Yıldız dk. 85), Ahmet Yılmaz (Ahmet Bolat dk.72), Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 85)

Yedekler: Oktay Çimen, Aslan Atay, Barış Timur, Doğuhan Asım Dübüş, Halil Eray Aktaş, Ulaş İmergi,

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Thiam (dk.6), Oğuz Gürbulak (80), Atakan Akkaynak (dk.83) (Çorum FK), Ahmet Yılmaz (dk. 22) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Joseph Larweh Attamah (Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı