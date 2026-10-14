Çorum FK, Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü

Çorum FK, Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 16 Ekim’de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktik çalışmalarının ardından çift kale müsabakayla tamamlandı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Çorum FK, Süper Lig'de 16 Ekim'de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla sürdü. Antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanın saha bölümüne geçti. Antrenmanın devamında oyuncuların fiziksel güç ve dayanıklılık seviyelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yoğun tempoda sürdürülen bölümün ardından futbolcular topla çalışmalara geçti.
Çalışmanın taktik bölümünde Teknik Direktör Burak Yılmaz ve teknik heyet, Rizespor karşılaşmasına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Oyuncular, belirlenen oyun planı doğrultusunda saha içi organizasyonları uyguladı.
Günün antrenmanı, çift kale müsabakayla sona erdi.