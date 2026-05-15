Sipay Bodrum FK: 2-0
1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, normal süresi 1-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu golle Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale çıktı. İlk maçı 1-0 kaybeden Çorum FK, toplamda 2-1'lik skorla Esenler Erokspor'un rakibi oldu.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Şengül, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 91 Cemali Sertel), Pedrinho (Dk. 102 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 117 Aleksic), Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Ahmed Ildız), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 73 Samudio), Thiam (Dk. 73 Yusuf Erdoğan)
SİPAY BODRUM FK: Sousa, Cenk Şen (Dk. 91 Mert Yılmaz), Ali Aytemur, Ajeti, Berşan (Dk. 106 Alper Potuk), Mustafa Erdilman (Dk. 87 Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 116 İsmail Tarım), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Brazao), Hotic (Dk. 60 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu
SARI KARTLAR: Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Sehic, Erkan Kaş, Burak Çoban, Ahmed Ildız, Fredy (Arca Çorum FK) – Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao (Sipay Bodrum FK)
GOLLER: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 99 Samudio (Arca Çorum FK)
1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK'yı normal süresi 1-0 sona eren mücadelede uzatmalarda bulduğu golle 2-0 mağlup ederek finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu. İlk maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.
25'inci dakikada Üzeyir'in pasıyla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten döndü. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
43'üncü dakikada Pedrinho'nun kullandığı köşe atışında Arda Şengül'ün kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46'ncı dakikada Cenk'ten sıyrılan Serdar Gürler'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Sousa kornere gönderdi.
58'inci dakikada Pedrinho'nun kullandığı köşe atışında Serdar Gürler'in kafa şutunu kaleci Sousa kontrol etti.
81'inci dakikada Ahmed Ildız'ın pasıyla buluşan Arda Şengül, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90+2'nci dakikada Burak Çoban'ın ceza sahasına yaptığı ortada Samudio'nun kafa şutunu kaleci Sousa, son anda iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.
99'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma, Arca Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.