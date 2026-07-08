Çorum FK, Gökhan Sazdağı'nı transfer etti

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, Beşiktaş ile yolları ayrılan Gökhan Sazdağı'nı transfer etti.

Çorum FK, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladığını açıkladı. 31 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığının duyurulduğu açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Gökhan Sazdağı'na hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı