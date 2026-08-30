Çorum FK, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki son antrenmanın ardından, teknik ekip ve oyuncular 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra kulüp tesislerinden ayrılan takım, İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Teknik heyet ve oyuncular, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı