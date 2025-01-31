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Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 ile Geçti

Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 ile Geçti
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Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, evinde Bandırmaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Eren Karadağ, Tunahan Ergül, Verheydt ve Ferhat Yazgan'ın golleriyle maçı kazandı.

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Eren Karadağ'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Tunahan Ergül'ün şutunda top ağlara gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Verheydt, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

64. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Ferhat Yazgan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 75), Verheydt (Loick Landre dk. 76), Suat Kaya (Ozan Sol dk. 80), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 69), Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 75)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Hasanege Akdoğan, Ali Akman, Avounou, Amar Catic

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Rafael Pereira (Yağız Dilek dk. 85), Ndongala (Mourad Louzif dk. 56), Andre Sitoe, Paixao, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Coşkun Şahin Oğlu Diniyev, Faruk Can Genç (Hakan Bilgiç, dk. 67)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Akan, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Eren Karadağ (dk. 17), Tunahan Ergül (dk. 29), Verheydt (dk. 54), Ferhat Yazgan (dk. 64) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Verheydt, Kadir Seven (Çorum FK), Andre Sitoe (Bandırmaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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