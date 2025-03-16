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Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 Mağlup Etti

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmada Çorum FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Malaly Dembele iki gol atarken, Çorum FK'nın gollerini Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan ve Burak Süleyman kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada Malaly Dembele'nin ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

5. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Atakan Akkaynak düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada Uğur Kaan'ın ortasında ceza sahası içinde Malaly Dembele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

62. dakikada ceza sahası içinde Ferhat Yazgan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

75. dakikada ceza sahası önünde Malaly Dembele'ye yaptığı hareket sonrasında Kadir Seven, kırmızı kart gördü.

90+6. dakikada savunmadan dönen topu alan Burak Süleyman'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım

Çorum FK: Hasan Akinay, Erkan Kaş (Kerem Kalafat dk. 84), Atila Turan, Kadir Seven, Zargo Toure, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Durel Avounou dk. 61), Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 61), Ferhat Yazgan, Coşqun Diniyev (Atakan Cangöz dk. 46), Ali Akman (Loick Landre dk. 80)

Yedekler: Durel Avounou, Runahan Ergül, Ozan Sol, Amar Catic, Eren Tunalı, Ahmet Said Kıvanç

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Steven Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Ali Dere, Arda Şengül, Eduard Rroca, Moustapha Camara (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Aliou Treore, Oğuzhan Ayaydın (Marcos Silva dk. 71), Francis Ezeh, Malaly Dembele

Yedekler: Mert Kula, Süleyman Luş, Mehmet Erdoğan, Erme Satılmış, Oğuzhan Çalışkan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Atakan Akkaynak (dk. 6), Ferhat Yazgan (dk. 62), Burak Süleyman (dk. 90+6) (Çorum FK), Malaly Dembele (dk. 4, 20) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Kadir Seven (dk. 75) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Arda Şengül, Eduard Rroca, Steven Caulker (Ankara Keçiörengücü) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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