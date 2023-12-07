Çorum'da Yeni Spor Salonu Yarın Açılıyor

Çorum'da yapımı tamamlanan yeni spor salonu, yarın başlayacak olan güreş şampiyonası ile hizmete girecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şampiyona öncesi son hazırlıkların yapıldığı yeni spor salonunda incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilerek tamamlanan 3 Bin 500 kişilik spor salonu ilk etkinliğine imza atacak. Yeni spor salonu, peş peşe yapılacak iki Türkiye şampiyonası ile hizmete girecek. 8-10 Aralık tarihlerinde Nazmi Avluca 2023 Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık tarihlerinde de Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasın yeni spor salonunda gerçekleşecek.

'Tüm hemşerilerimizi bu şölene davet ediyorum'

Çourm Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte yeni spor salonunda şampiyona öncesinde yapılan son hazırlıkları inceledi. Yeni spor salonundaki ilk etkinliğini güreş şampiyonası ile yapacağını hatırlatan Başkan Aşgın "Güreş sporunda Çorum adını duyurmaya devam ediyor. Bu salonun güreş etkinliği ile açılmasından mutluluk duyuyoruz. Yiğidin harman olduğu Çorum'da Türkiye şampiyonları mindere çıkacak. 8-10 Aralık'ta Nazmi Avluca 2023 Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'na hemen peşinden 11-12 Aralık tarihlerinde de Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Tüm hemşerilerimizi ve güreş severleri bu şölene davet ediyorum." şeklinde konuştu.

'Çorum'a yakışır bir spor salonumuz oldu'

Çorum Belediyesi tarafından inşaatına başlatılan 3 bin 500 kişilik spor salonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandığını belirten Başkan Aşgın, "Spor salonumuz muazzam bir eser olarak şehrimizin hizmetine sunacak. Çorum Belediyesi olarak spor salonunun çevresindeki yolları ve kaldırımları tamamladık. Yeni spor salonumuz içiyle dışıyla Türkiye Şampiyonasına ve Çorum'a yakışır hale geldi." dedi.

'Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz'

Çorum'da ortak akıl ve sinerjiyle çalıştıklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da, "Belediyemiz alt yapısıyla, teknik ekibiyle yoğun bir çaba gösterdi. Her zaman yanımızda olduğu ve bizlere destek olduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sporseverleri muhteşem tesisi görmeleri ve 5 gün boyunca birbirinden zevkli maçları izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ÇORUM