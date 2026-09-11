Haberler

Çorum’da ’Aquatlon’ heyecanı

Çorum’da ’Aquatlon’ heyecanı
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve triatlon sporunun alt dalı olan aquatlon yarışları, Çorum’da ilk kez gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve triatlon sporunun alt dalı olan aquatlon yarışları, Çorum'da ilk kez gerçekleştirildi. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, 5 farklı ilden 50 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölge final etabı kapsamında düzenlenen yarışlara Çorum'un yanı sıra Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'dan sporcular katılım sağladı. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan organizasyonda 50 sporcudan oluşan yarışmacı, parkuru en önde tamamlayabilmek için Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda mücadele etti. 7'den 70'e her yaş grubunun yapabileceği bu çok yönlü spor dalının özellikle çocukların fiziksel ve bireysel gelişimine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Samsun'dan yarışma için gelen Miran Aydın, "Normalde yüzücüyüm ama bir deneyim olması için triatlona başladım. Güzel bir spor. Yüzme, koşu, bisiklet gibi branşlar var. Çorum çok güzel. Sevdim, havası falan çok güzel. Öncekini de Samsun'da yapmıştık ama şimdi işte Çorum'a geldik. İnsanlar da bunu yapmalı. Çünkü hem spor açısından çok iyi hem de eğlenceli" dedi.

Ensar Aydın: "Destek amaçlı da buraya Çorum'a geldik"

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya oğlunu getirerek destek çıkan Ensar Aydın, "Çocuğumuz 5-6 seneden beri yüzme sporunu yapıyor. Eğlenceyle başladı. Şu an ilerletiyor. Destek amaçlı da Çorum'a geldik. Çocuklarınızı bu şekilde spora teşvik etmelerini isteriz. Çünkü çok güzel, eğlenceli ve insanlarla beraber bir etkinlik yapıyorlar" diye konuştu.

Kaan Aydıngül: "En revaçta olan olimpik branşlardan bir tanesi"

Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 sezonu 8. Bölge Sorumlusu Kaan Aydıngül, "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölgenin final etabını Çorum'da gerçekleştiriyoruz. 50 sporcunun katılımı oldu. Triatlon son yıllarda dünyada en revaçta olan olimpik branşlardan biri. Katılım gittikçe artıyor. Yaş grubumuz gayet temelden en yüksek seviyeye kadar 7'den 70'e yaşlara kadar katılımcılarımız var. Triatlonun amacı çocukların daha farklı branşlarla etkin hale gelmesi ve çok yönlü olduğu için çocuk gelişimine bireysel gelişime de çok katkısı var. Bundan dolayı herkesi triatlona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Şimşek, Erdoğan'a sundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan

Erdoğan'ın "seçim" çıkışı muhalefeti karıştırdı! Bir yorum da ondan
73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! 12 Ekim'de kepenk iniyor

Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

Tarihe geçerek veda etti
Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı entübe edildi
İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar dikkat! Hava durumu için kritik uyarı geldi

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Yağmur günlerce devam edecek