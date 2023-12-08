Çorum Belediyesi'nden amatör sporculara 1 milyon 150 bin TL destek

Çorum Belediyesi, amatör spor kulüplerine verdiği desteği artırarak sürdürüyor. Geçen yıl amatör spor kulüplerine 660 bin TL'lik malzeme desteği veren Çorum Belediyesi, bu yıl desteği 2 kat artırarak 1 milyon 150 bin TL değerinde destekte bulundu.

Çorum Belediyesi yaptığı yeni spor tesisleri ve spor kulüplerine verdiği desteklerle sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Her yıl düzenli olarak Çorum amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren Çorum Belediyesi bu yıl da 1 milyon 150 Bin TL değerinde malzeme dağıttı.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda gerçekleşen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve kulüp temsilcileri katıldı.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi'nin amatör spor kulüplerinin ihtiyaçları başta olmak üzere sportif altyapı gibi birçok noktada çok güzel çalışmalara imza atıldığını dile getirdi. Çorum'da spor alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Başkan Aşgın, Çorum'u spor şehri olduğunu dile getirerek "Kale ve Ulukavak mahallelerinde iki spor salonu hizmete açık. İki yüzme havuzu, 4 semt sahası ve UEFA standartların iki nizami futbol sahasını soyunma odaları ve tesisleriyle birlikte spor camiasına kazandırdık" dedi.

Başkan Aşgın, iki önemli spor tesisinin de inşaatına başladıklarını hatırlatarak, Masa Tenisi Eğitim Merkezi ve Güreş Eğitim Merkezi inşaatlarının da devam ettiğini, gelecek dönem bu tesisleri de gençlerin hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.

2024'te 3 milyon TL'lik destek müjdesi

Amatör sporu çok önemsediklerinin kaydeden Başkan Aşgın malzeme desteğini her yıl önemli oranda artırdıklarını kaydetti. 2019'da 69 bin TL, 2020'de 121 bin TL, 2021'de 239 Bin TL, 2022'de 672 Bin TL, bu yıl ise 1 Milyon 150 bin destek verdiklerini açıklayan Başkan Aşgın 2024 yılında da 3 milyon TL'lik desteğin müjdesini verdi. Başkan Aşgın "Yeter ki gençlerin spor yapmasını sağlayalım. Amatör spor kulüplerimiz gençlerimize destek ve katkı vermeye devam ettikçe bizler de bu desteklerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Spor camiasından Başkan Aşgın'a teşekkür

Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve İl Müdür Cemil Çağlar ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, "Başta sayın belediye başkanımızın destekleriyle geçen yıla göre iki kat daha fazla malzeme desteği aldık. Bu desteklerle sporcu sayımız her geçen gün artıyor. İnşallah ikinci döneminizde de şehrimize önemli spor yatırımların kazandırılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Çorum'a kazandırılan spor yatırımları ve amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da, gençler için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da konuşmasında, "Belediye başkanıma ve emeği geçen tüm ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geleceğin teminatı gençlerimiz kendilerine verilen destekle ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine malzemeleri teslim edildi. - ÇORUM