Corendon Sports Open'da kazananlar belli oldu

20 ülkeden 60 tekerlekli sandalye tenisçisi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için 2. kez Corendon Sports Open'da mücadele etti.

20 ülkeden 60 tekerlekli sandalye tenisçisi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için 2. kez Corendon Sports Open'da mücadele etti.

Corendon Airlines'in isim sponsorluğunda bu yıl ikinci kez Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen turnuva sona erdi.Dünyanın dört bir yanından gelerek Antalya'da buluşan tenisçiler, bir kez daha sporda engel tanımadı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tenisçilerin mücadelesi heyecan dolu anlara sahne olurken merakla beklenen sonuçlar ise belli oldu.

Tenis severlerin uğrak noktası haline gelen Megasaray Tennis Academy'de gerçekleşen turnuvada 20 ülkeden 60 tekerlekli sandalye tenisçisi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için ve para ödülü için kıyasıya mücadele etti. Junior, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde karşılaşan sporcular, izleyenlere tenis ziyafeti sundu.

Turnuvada Erkekler kategorisi şampiyonu Iraklı Hussein Hel olurken, dünya 33 numarası Fransız Nicolas Carrier turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise ilk sırayı İsviçreli Nalani Boub aldı. Rus tenisçi Ludmilla Bubnova, Nalani'nin ardından turnuvada kadınlar kategorisi ikincisi oldu. Junior kategorisinde genç yetenek İtalyan Francesco Fellici, yakaladığı başarıyı sürdürerek birinci olurken Avusturyalı Maximillian Taucher ikinci oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için oldukça kritik önem taşıyan turnuvada Türk sporcular Emirhan Toper ve Yunus Emre Aslan'dan oluşan takım ise Erkekler Çiftler kategorisinde ikinci oldu. - ANTALYA