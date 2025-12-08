Corendon Alanyaspor – Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor ile berabere kaldı. 0-0'lık karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında sonuçtan memnun olmadığını söyledi. Pereira topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçtan mutlu değilim. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Siz biliyorsunuz zaten, ben hiçbir zaman bahane bulmuyorum. Oyuncular hakkında da hakemler hakkında da hiç konuşmuyorum. Her zaman çözüm üretmeye çalışıyorum. Ama buraya gelmiş bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin veremeyiz. Eğer topun oyunda kalma süresine bakarsanız muhtemelen çok az bir süredir. Çünkü oyunda kalmadı top; rakip buna izin vermedi. Eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız, bu tarz şeylere izin vermememiz gerekiyor. Bu bir bahane değil, bu söylediğim bir gerçek. Aynen bizim üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerektiği gerçeği gibi. Her maçta rakiplerimizden daha fazla kontrol ediyoruz. Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var: Bu topu bir türlü kaleye sokamıyoruz. Bunun farkındayım ve bu, herkesten önce benim sorumluluğum."

'DAHA İYİ İŞLER YAPIP GOLÜ ATMAMIZ GEREKİYOR ARTIK'

Kendi sahalarında oynadıklarını ve bir puanı yeterli bulmadığını söyleyen Pereira, "Şöyle bir gerçek de var: Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz. Rakiplerimizden daha fazla oyunu biz kontrol ediyoruz. Genelde son maçtan önceki maçta bir tane gol yedik ve o da duran toptandı. Rakiplerimize çok da şans vermiyoruz aslında; geçiş yapmalarına izin vermiyoruz. Genel olarak oyunun kontrolü bizde ama üçüncü bölgede sonuç olarak, son karar veya son pası daha iyi yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman artık üç puan alabiliriz. Eğer üç puan kazanmak istiyorsak, Alanya'daki herkesin istediği gibi, bizim de üç puan kazanmamız ve bu şekilde daha iyi işler yapıp golü atmamız gerekiyor artık. Bu sonuçtan memnun değilim, söylemiştim zaten. Çünkü bir puan asla yeterli değil. Kendi sahamızda oynuyoruz ve aslında üç puanı hak ediyoruz. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Üç puanı istiyorsak, yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

EROL BULUT: DEPLASMANDA HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamasında deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu belirterek, "90 dakika iki takım adına iyi mücadele olduğunu düşünüyorum. Sadece eksik olan gollerdi. Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi; ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deplasmanda alınan her puan altın değerinde. Takım adına mutluyum, futbolcuları tebrik ediyorum bugün gösterdikleri performanstan dolayı. Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçları her zaman farklı seyredebiliyorsunuz. Konsantrasyon… Şehrin konsantrasyonu… Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza güzel bir maç olacak hafta sonu" dedi.

'POZİSYONLARIMIZ VARDI DEĞERLENDİREMEDİK'

"İkinci yarı farklıydı. İkinci yarı daha durgun, daha az hücuma çıkabilen bir Antalyaspor vardı. Bunun nedeni neydi? ve savunmayı üçlü oynattınız; bu rakibe göre bir taktik miydi?" Sorusu üzerine konuşan Bulut, "Evet üçlü bir defans kurmak istedik. Daha doğrusu rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı, ikinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. Topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. İlk yarı tabii geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık golü de atabilirdik. Pozisyonlarımız dediğim gibi vardı, değerlendiremedik" dedi.