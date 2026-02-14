Haberler

Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

STAT: Alanya Oba HAKEMLER: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat ŞenerCORENDON ALANYASPOR: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Janvier), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Janvier), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Kramer, Muleka

GOLLER: Dk. 37 Ruan, Dk. 80 Hadergjonaj (P) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Janvier, Aliti (Corendon Alanyaspor), Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ, Kramer, Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Makouta'nın ortaladığı topa yükselen Ümit Akdağ'ın kafa vuruşu savunmadan Ruan'ın önüne düştü. Ruan gerçekleştirdiği şutta top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

14'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Hagi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunu kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

37'nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Ruan, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruş ağları havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

51'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Ruan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

68'inci dakikada Konyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atağında Guilherme'nin ceza sahası içerisine açtığı ortada topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşu savunmadan döndü. Topu önünde bulan Olaigbe'nin gelişen yaptığı şut Aliti'ye çarpıp kornere çıktı.

80'inci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Ruan'ın ceza sahası içerisinde Jin-Ho tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

83'üncü dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Muleka'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Bardhi'nin şutunda ağları havalandırdı: 2-1.

90'ıncı dakikada Konyaspor'un merkezden gelişen atağında Guilherme'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa yükselen Bardhi'nin yaptığı kafa vuruşu direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Mücadele Alanyaspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
