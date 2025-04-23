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Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, antrenmana ısınma çalışması ile başladı ve farklı çalışma grupları ile hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Samsunspor maçında ilk 11'de görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından koşu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antreman ile devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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