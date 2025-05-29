Corendon Alanyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Sivasspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenmanı izleyen öğrenciler, futbolcularla bir araya geldi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
İdmanı izleyen Nimet Aleattinoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri de futbolcularla bir araya gelerek formalarını imzalattı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor