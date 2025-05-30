Corendon Alanyaspor, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda ısınma, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Antalya temsilcisi, ligin kapanış maçında yarın saat 19.00'da Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor